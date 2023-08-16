Последний шанс: в Москве на этих выходных завершится купальный сезон

Синоптик Тишковец: выходные в Москве будут завершающими для купального сезона
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Уже со следующей недели погода не будет радовать жаркими днями, и температура воды ощутимо снизится.
Грядущие выходные будут для жителей столицы завершающими в купальном сезоне. Об этом РИА Новости сообщил синоптик Евгений Тишковец.
Сейчас температура воды составляет в среднем +22 градуса, однако уже со следующей недели она опустится до +10 градусов ночью. Это значит, что на предстоящих выходных у москвичей будет последняя возможность поплавать на городских пляжах в комфортных условиях.
«У нас температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут достигать от +9 до +14 градусов», — объяснил синоптик.
По его словам, Москва итак опоздала с началом купального сезона на две недели, а внезапная жара позволила его на эти две недели продлить.
Ранее Тишковец сообщал, что текущая неделя будет нестандартно жаркой для конца августа. Среднемесячная температура уже повысилась более чем на три с половиной градуса, и, несмотря на периодические дожди, воздух в Москве будет прогреваться до +30 градусов.
А уже со следующей недели температура начнет снижаться, самыми теплыми днями будут лишь 21 и 22 августа, после чего в столицу придут северные ветра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября.
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