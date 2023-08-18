МИД: попытка ударить по Москве дроном подтверждает преступную сущность Киева
К счастью, пострадавших в результате нет.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
Попытка Киева ударить по центру Москву беспилотников подтверждает преступную сущность режима Владимира Зеленского. Об этом заявили в МИД России.
«Очередное подтверждение преступной сущности режима В. Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ночью в пятницу, 18 августа, киевским режимом была предпринята очередная попытка террористической атаки с помощью беспилотника по объектам на территории Москвы. Дрон был сбит силами ПВО. В результате пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки беспилотника ВСУ упали в районе «Экспоцентра».
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