МИД: попытка ударить по Москве дроном подтверждает преступную сущность Киева

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 58 0

К счастью, пострадавших в результате нет.

МИД: попытка ударить по Москве дроном подтверждает преступную сущность Киева

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Спецоперация

Попытка Киева ударить по центру Москву беспилотников подтверждает преступную сущность режима Владимира Зеленского. Об этом заявили в МИД России.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима В. Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ночью в пятницу, 18 августа, киевским режимом была предпринята очередная попытка террористической атаки с помощью беспилотника по объектам на территории Москвы. Дрон был сбит силами ПВО. В результате пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки беспилотника ВСУ упали в районе «Экспоцентра».

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