США намерены одобрить передачу Киеву F-16 после обучения пилотов

С украинскими боевиками уже работают инструкторы из Дании и Нидерландов.
Фото: Reuters / JANA RODENBUSCH
США готовы одобрить передачу киевскому режиму истребителей F-16 после завершения обучения пилотов. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он уточнил, что прежде намерение было «формализовано» письмом госсекретаря Энтони Блинкена.
Обучением украинских пилотов занимаются инструкторы из Дании и Нидерландов, при этом США «полностью интегрированы» в этот процесс.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США одобрили поставку F-16 Киеву от Дании и Нидерландов.
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