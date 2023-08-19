«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военнослужащие с земли и воздуха бьют по позициям националистов.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На кадрах показана боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25. Летчики армейской авиации пусками ракет успешно поражают опорные пункты и бронетехнику ВСУ.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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