«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день

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Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие с земли и воздуха бьют по позициям националистов.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На кадрах показана боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25. Летчики армейской авиации пусками ракет успешно поражают опорные пункты и бронетехнику ВСУ.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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