Российские войска отразили пять атак украинских боевиков на донецком направлении

Боевики ВСУ пытались атаковать российские позиции, но не тут-то было. Подразделения Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили натиск украинских националистов на донецком направлении. ВСУ пытались атаковать пять раз, но безуспешно. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные отразили атаки ВСУ в районе Андреевки, Веселого, Красногоровки и Невельского. Противник понес значительные потери.

«Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — рассказал представитель Минобороны.

Также склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Троецка и Новомихайловки были уничтожены.

На купянском направлении российские бойцы отразили четыре атаки штурмовых бригад ВСУ. С боевиками разобралась Западная группировка войск. Столкновения произошли около Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР), Синьковки и Маньковки Харьковской области.

Представитель Минобороны отметил, что со стороны Украины погибло более 130 бойцов ВСУ. Также они потеряли две боевые бронемашины, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки из США «Paladin».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России разгромила отряд террористов из 150 человек на левом берегу Днепра.