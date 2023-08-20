Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 19 0

В данный момент известно о пяти пострадавших.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Курске украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал крышу железнодорожного вокзала в ночь с 19 на 20 августа. О происшествии сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Кадрами с места событий делится 5-tv.ru.

В данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки беспилотника — они получили осколочные ранения от стекол, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Также известно, что после атаки на крышу там возник пожар.

На месте работают все оперативные службы города.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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