Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Минувшей ночью Киев предпринял очередную попытку атаковать столицу при помощи дрона.

Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

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Московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме после ограничения полетов в столичных Внуково и Домодедово утром 20 августа. Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.

«В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», — написано в обращении.

В период временного ограничения полетов шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты. Три судна направились в Шереметьево, два — в Нижний Новгород, а еще одно — в Санкт-Петрербург. Ограничения были сняты в 4:30 по московскому времени, после чего пассажиры были доставлены в соответствующие аэропорты.

Безопасность перелетов обеспечивалась экипажами самолетов в координации с диспетчерами и сотрудниками наземных служб.

Минувшей ночью киевский режим пытался атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Вражеский БПЛА был обнаружен в Ступинском районе Подмосковья и был ликвидирован средствами радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что направлялся дрон ВСУ в сторону столицы. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военных за успешную ликвидацию БПЛА.

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