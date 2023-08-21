Захарова о словах Зеленского о Белгороде: «Видимо, передозировка»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Захарова о словах Зеленского о Белгороде: Видимо, у него передозировка случилась

Захарова о словах Зеленского о Белгороде: «Видимо, передозировка»

Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины заявлял, что готов обменять пограничный российский город на членство в НАТО. Какое он отношение к нему имеет — непонятно.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о судьбе Белгорода. Лидер киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале видео с пресс-конференции в Дании, которая состоялась после его встречи с премьер-министром, королевской семьей и членами парламента.

На вопрос журналиста о возможности пожертвовать частью территорий Украины ради мирного урегулирования конфликта с Москвой Зеленский ответил, что Киев готов «обменять Белгород на членство в НАТО». Захарова в беседе с представителем РИА Новости поделилась своим предположением на этот счет.

«Видимо, у него передозировка случилась», — сказала она.

В сети и публичном пространстве не раз обсуждалось поведение главы киевского режима, свидетельствующее, по мнению некоторых экспертов, о злоупотреблении психоактивными веществами. Изможденный вид, особый «стеклянный» взгляд и шмыгание носом, неоднозначные эмоциональные реакции и прочие странности в поведении Зеленского стали почвой для весьма настойчивых слухов. Он не раз размечал в интернете сомнительные ролики, которые потом удалял, чем укреплял домыслы.

В середине месяца начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен публично заявил, что блок рассматривает возможность принятия Украины в свой состав при условии прекращения вооруженного конфликта — как раз в обмен на уступку территорий России. Он отмечал, что в альянсе уже не раз обсуждался данный вопрос, но позже отказался от своих слов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США президента РФ Владимира Путина назвали единственным, кто пытался предотвратить столкновение с Украиной.

Тема:
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