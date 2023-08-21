«Мы жертвуем»: в НАТО выдвинули Украине условие по истребителям F-16

НАТО: Украина сможет использовать F-16 только на своей территории
Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel
В Альянсе отметили, что оно в целом распространяется и на все виды оружия, передаваемого Киеву.
В НАТО назвали условие, при котором киевский режим сможет использовать поставленные ему истребители F-16. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
Так, по его словам, выдвинутое требование в принципе распространяется на все виды вооружения, поставленного Украине.
«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — приводит слова Эллеманна-Йенсена агентство Reuters.
Днем ранее, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву истребителей F-16. По словам главы киевского режима, Киеву предоставят 42 самолета, которые «вскоре появятся» в небе над Украиной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции предрекли Киеву срыв поставок F-16 от Нидерландов.
- 21 авг
- Сдерживают натиск: как российские мотострелки обороняют участок фронта в ЛНР
- 21 авг
- В Харьковской области заявили, что ВСУ покинули поселок Синьковка
- 21 авг
- Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском
- 21 авг
- Балицкий рассказал о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении
- 21 авг
- «Магистр» на фронте: новый комплекс управления ПВО поступил в войска РФ
- 21 авг
- В Калужской области отразили атаку БПЛА
- 21 авг
- Российские военные захватили три опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении
- 21 авг
- Попытка не удалась: российская армия отразила атаки ВСУ под Артемовском
- 21 авг
- Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
- 21 авг
- Общее дело: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
56%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?