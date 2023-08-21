«Мы жертвуем»: в НАТО выдвинули Украине условие по истребителям F-16

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 150 0

НАТО: Украина сможет использовать F-16 только на своей территории

«Мы жертвуем»: в НАТО выдвинули Украине условие по истребителям F-16

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Тема:
Спецоперация

В Альянсе отметили, что оно в целом распространяется и на все виды оружия, передаваемого Киеву.

В НАТО назвали условие, при котором киевский режим сможет использовать поставленные ему истребители F-16. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Так, по его словам, выдвинутое требование в принципе распространяется на все виды вооружения, поставленного Украине.

«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — приводит слова Эллеманна-Йенсена агентство Reuters.

Днем ранее, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву истребителей F-16. По словам главы киевского режима, Киеву предоставят 42 самолета, которые «вскоре появятся» в небе над Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции предрекли Киеву срыв поставок F-16 от Нидерландов.

Тема:
Спецоперация
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