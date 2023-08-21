Самолет Су-25 ВСУ сбит у населенного пункта Старорайское

Российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что боевой самолет сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня „Ураган“ и HIMARS», — добавил Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.