Самолет Су-25 ВСУ сбит у населенного пункта Старорайское
Кроме того, были перехвачены снаряды систем залпового огня.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Steffan
Российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что боевой самолет сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня „Ураган“ и HIMARS», — добавил Конашенков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.
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