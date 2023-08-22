«Понять законность и безопасность»: как не стать жертвой нелегальной подземной экскурсии

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 38 0

Эксперт по безопасности Курдесов призвал не доверять подземным турам без сертификации

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки

Зачастую гиды, которые действуют незаконно, хотят лишь заработать денег на доверчивых туристах. А вот про безопасность совсем забывают.

Любая экстремальная экскурсия должна быть сертифицирована и согласована с местными властями. Как рассказал в беседе с 5-tv.ru руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, именно эти меры обезопасят участников таких туров и, возможно, спасут им жизнь.

«Прежде чем покупать такой тур, вы должны ознакомиться с документацией — действительно ли этот маршрут безопасен и сертифицирован. Любой турист должен проверить соответствие документации», — подчеркнул эксперт.

В случае возникновения ЧС для участников таких экскурсий должен существовать план эвакуации, а гиды в обязательном порядке перед тем, как заняться этим делом, должны пройти обучение.

Такие меры возможны только при согласовании с государством, которое будет осведомлено об этом туре и возьмет на себя ответственность вместе с организаторами. Но все гиды, которые действуют незаконно, больше озабочены тем, как заработать денег на доверчивых туристах.

«Прежде чем пойти на такое, нужно понять законность и безопасность этих маршрутов», — напомнил Курдесов.

20 августа группа людей с гидом отправилась под землю, чтобы обойти московские коллекторы. Такие «экскурсии» продавались онлайн стоимостью до девяти тысяч рублей за один билет.

Уже вечером того же дня спасатели обнаружили тела двух человек, а затем еще нескольких погибших. Предположительно, всего отправившихся на экскурсию в коллекторы было восемь человек, включая гида.

Ранее 5-tv.ru писал, что два фигуранта дела о гибели диггеров в Москве задержаны. 

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