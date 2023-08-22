Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Среди фигурантов дела — генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким, продававший билеты на экскурсию, и генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский. Первый скоро будет доставлен в Москву на допрос, а второй успел покинуть Россию и улететь в ОАЭ.

Немногим ранее стало известно, что тела всех диггеров подняли из Москвы-реки. Всего в незаконный поход по подземным коммуникациям в день ливня отправились восемь человек, в их числе — гид и несколько детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи приступили к опознанию тел погибших в Москве диггеров.