Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение
Прежде всех участников похода обнаружили мертвыми.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Среди фигурантов дела — генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким, продававший билеты на экскурсию, и генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский. Первый скоро будет доставлен в Москву на допрос, а второй успел покинуть Россию и улететь в ОАЭ.
Немногим ранее стало известно, что тела всех диггеров подняли из Москвы-реки. Всего в незаконный поход по подземным коммуникациям в день ливня отправились восемь человек, в их числе — гид и несколько детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи приступили к опознанию тел погибших в Москве диггеров.
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