В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 124 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ

В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine President

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, о разгроме украинской армии красноречиво говорит запрет на появление СМИ в зоне боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного и обвинил его в провале контрнаступления. Такое заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Эксперт считает, что хоть поражение еще не объявлено, о нем свидетельствуют многие факторы, в том числе освещение боевых действий.

Как подчеркнул Джонсон, украинские власти не допускают на фронт представителей мировой прессы. Этот факт, полагает аналитик, только подтверждает нежелание киевского режима показывать всем, насколько на самом деле плохи дела у боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Тем временем на верхушке киевской власти кипят нешуточные страсти.

«Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — сказал экс-сотрудник ЦРУ.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ отрицают какие-либо успехи ВСУ на фронте и сообщают об огромных потерях со стороны противника.

На днях российский лидер Владимир Путин сказал, что ни поставки оружия, ни прибытие наемников и тренеров Североатлантического альянса не спасают ситуацию, украинская армия не продвигается в выполнении боевых задач. А из-за отсутствия результатов зреет другой конфликт — с разочарованными неоправданными вложениями западными кураторами киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине планируют создать военную полицию.

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