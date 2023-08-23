«Всю ночь караулили»: танкисты уничтожили РСЗО «Град» ВСУ

Танкисты ВС РФ на Т-90М «Прорыв» уничтожили РСЗО «Град» и обратили ВСУ в бегство
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На принятие решения потребовалось несколько секунд.
Командир одного из танковых экипажей Т-90М «Прорыв», которые переданы подразделениям тульских десантников на Северском направлении спецоперации, сообщил об уничтожении вражеской техники в тылу. Соответствующий рассказ опубликовали в Минобороны РФ.
Военачальник с позывным «Клим» вспомнил, как ранним утром был уничтожен украинский «Град». Чтобы нейтрализовать соперника, «Климу» и остальным потребовалось выследить технику, а затем выполнить соответствующие указания: на принятие решение ушло буквально несколько секунд.
«Важная была задача — мы экипажем выслеживали „Град“, который работал по нашему тылу. Мы его всю ночь караулили. Вечером увидели, где он вышел, всю ночь следили за ним. Наутро увидели, как он вышел на новую позицию работать. Успели его заметить. На размышления было буквально пять-шесть секунд. Отдание целеуказаний — и тут же выстрел. Цель была поражена», — вспомнил он.
Военный сознался: сегодня танкисты могут похвастаться устойчивыми позициями.
«В данный момент держим плотную оборону. Обстановка здесь стабильно напряженная, ежедневные обстрелы. Стрельба ведется что с нашей, что с их стороны. Но мы оказываем огромное давление на них», — сообщил он.
Слаженные действия российских военных заставили противника бежать, бросить своих раненых и убитых, оставить на поле боя технику.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленскому запретили использовать танки Abrams и «Леопард».
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