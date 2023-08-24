Удар с воздуха: российские Су-34 ликвидировали украинскую батарею С-300
Российские Су-34 ликвидировали украинскую батарею С-300
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Пилоты, как отмечается, выпустили несколько ракет.
Российские военные уничтожили целую батарею украинских зенитных комплексов С-300 в Николаевской области. Атаку провели два российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
Пилоты выпустили несколько ракет. На записях видно, как в месте дислокации украинских ЗРК появились яркое пламя и дым.
Это сдетонировал боекомплект, а один из снарядов самопроизвольно устремился вверх. В результате удара были уничтожены две пусковые установки, радиолокационная станция и пункт управления ПВО противника.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области.
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