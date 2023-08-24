Шансов спастись не было? Часть джета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения

|
Алина Крылова
Алина Крылова 279 0

Обломки самолета Пригожина обнаружены в трех километрах от места крушения

Шансов спастись не было? Часть джета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения

Фото: Виталий Шустров / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Борт, зарегистрированный на Евгения Пригожина, летел из столичного аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург в аэропорт Пулково.

Поисковики нашли один из обломков самолета Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на въезде в поселок Куженкино в Тверской области. Об этом минувшей ночью сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Фрагменты разрушенной конструкции разбросало на несколько километров от места падения.

Первые тревожные известия о возможном ЧП с участием олигарха появились еще вечером, 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена. Тела привезли в морг Тверской области для экспертизы. Росавиация ранее сообщала, что на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина

Прибывшие на место жуткой находки полицейские тут же оцепили территорию. Сейчас рядом с этим участком дежурят машины полиции. Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.

Ранее 5-tv.ru писал, как летевшие на бизнес-джете пассажиры связаны с Евгением Пригожиным.

Тема:
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
24 авг
От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина
24 авг
Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу
24 авг
Крушение самолета в Тверской области: все имеющиеся факты к данному часу
24 авг
Как летевшие на разбившемся судне связаны с Пригожиным — новые подробности
24 авг
Эксклюзивные кадры обломков самолета, который разбился в Тверской области
24 авг
Джо Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области
23 авг
Очевидцы рассказали о первых минутах после крушения самолета под Тверью
23 авг
Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин
23 авг
Самолет, рухнувший под Тверью, пропал с радаров через 26 минут после вылета
23 авг
Эксклюзивные кадры с места крушения самолета в Тверской области
+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Мессенджер Telegram впервые оштрафовали в Москве на 50 тысяч рублей
11:49
Российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского «Посейдона» у границы
11:43
Дело завели на мужчину, избившего девушку за шорты в Подмосковье
11:40
Красную площадь в Москве временно закрыли для посетителей
11:31
Удар с воздуха: российские Су-34 ликвидировали украинскую батарею С-300
11:25
Страны ЭКОВАС собирают войска в соседних с Нигером государствах

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
«Шлейф тянется»: Андреасян рассказал об отношении к «завязавшим» эскортницам
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России