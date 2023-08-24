Шансов спастись не было? Часть джета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения

Борт, зарегистрированный на Евгения Пригожина, летел из столичного аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург в аэропорт Пулково.

Поисковики нашли один из обломков самолета Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на въезде в поселок Куженкино в Тверской области. Об этом минувшей ночью сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Фрагменты разрушенной конструкции разбросало на несколько километров от места падения.

Первые тревожные известия о возможном ЧП с участием олигарха появились еще вечером, 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена. Тела привезли в морг Тверской области для экспертизы. Росавиация ранее сообщала, что на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина

Прибывшие на место жуткой находки полицейские тут же оцепили территорию. Сейчас рядом с этим участком дежурят машины полиции. Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.

Ранее 5-tv.ru писал, как летевшие на бизнес-джете пассажиры связаны с Евгением Пригожиным.