Шансов спастись не было? Часть джета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения
Обломки самолета Пригожина обнаружены в трех километрах от места крушения
Фото: Виталий Шустров / ТАСС
Борт, зарегистрированный на Евгения Пригожина, летел из столичного аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург в аэропорт Пулково.
Поисковики нашли один из обломков самолета Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на въезде в поселок Куженкино в Тверской области. Об этом минувшей ночью сообщил корреспондент «Известий» с места событий. Фрагменты разрушенной конструкции разбросало на несколько километров от места падения.
Первые тревожные известия о возможном ЧП с участием олигарха появились еще вечером, 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена. Тела привезли в морг Тверской области для экспертизы. Росавиация ранее сообщала, что на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина
Прибывшие на место жуткой находки полицейские тут же оцепили территорию. Сейчас рядом с этим участком дежурят машины полиции. Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.
Ранее 5-tv.ru писал, как летевшие на бизнес-джете пассажиры связаны с Евгением Пригожиным.
- 24 авг
- От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина
- 24 авг
- Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу
- 24 авг
- Крушение самолета в Тверской области: все имеющиеся факты к данному часу
- 24 авг
- Как летевшие на разбившемся судне связаны с Пригожиным — новые подробности
- 24 авг
- Эксклюзивные кадры обломков самолета, который разбился в Тверской области
- 24 авг
- Джо Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области
- 23 авг
- Очевидцы рассказали о первых минутах после крушения самолета под Тверью
- 23 авг
- Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин
- 23 авг
- Самолет, рухнувший под Тверью, пропал с радаров через 26 минут после вылета
- 23 авг
- Эксклюзивные кадры с места крушения самолета в Тверской области
Читайте также
100%
0.32 102.25
-0.50
Нашли ошибку?