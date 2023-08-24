Западные страны не прекращают накачку киевского режима оружием.
Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot. Об этом сообщило правительство ФРГ.
При этом немецкая сторона не уточнила количество передаваемых снарядов.
Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Португалия поможет летчикам ВСУ подготовиться к истребителям F-16, которые совсем скоро поступят от других стран.
- 24 авг
- Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле
- 24 авг
- Португалия поможет обучить украинских летчиков на истребителях F-16
- 24 авг
- Уникальные кадры: армия России захватила позиции ВСУ под Купянском
- 24 авг
- Российские Су-34 уничтожили украинские ЗРК С-300 управляемыми ракетами — видео
- 24 авг
- Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино
- 24 авг
- ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
- 24 авг
- Норвегия передаст Украине истребители F-16
- 24 авг
- Власти КНДР обвинили США в разжигании ядерной катастрофы из-за помощи Украине
- 24 авг
- Сдетонировал боекомплект: украинская батарея С-300 разбита в зоне СВО
- 24 авг
- «Все кончено»: в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте
Читайте также
88%
0.32 102.25
-0.50
Нашли ошибку?