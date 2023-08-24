Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot. Об этом сообщило правительство ФРГ.

При этом немецкая сторона не уточнила количество передаваемых снарядов.

Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Португалия поможет летчикам ВСУ подготовиться к истребителям F-16, которые совсем скоро поступят от других стран.