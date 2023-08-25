Внутри были новорожденные: ВСУ нанесли удар по роддому в Донецке
ВСУ нанесли удар по роддому в Донецке
Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru
Этот объект под обстрелом не в первый раз — многие окна заложены мешками песком.
Очередной массированный удар ВСУ по Донецку унес жизнь одного человека, еще несколько ранены. Под огнем оказалось в том числе здание перинатального центра.
Палату с младенцами засыпало осколками — ими повреждены стены и аппаратура в медицинских кабинетах. Взрывной волной выбило окна.
В момент удара в больнице находились около 150 пациентов, из них половина — новорожденные. Всех экстренно эвакуировали.
Этот роддом под обстрелом не в первый раз — многие окна заложены мешками песком. Говорят, они во многом смягчили последствия.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ признался в убийстве мирных жителей.
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