Украинские боевики использовали фосфор в ведении боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Он запрещен сразу несколькими международными конвенциями. Об этом сообщил в интервью изданию РИА Новости военный врач и начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии российской армии.

«Было замечено применение ВСУ фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток на запорожском направлении», — рассказал он.

Военный хирург отметил, что благодаря быстрой своевременной реакции медиков, удалось принять меры санитарной обработки и эвакуации.

Фосфорные боеприпасы входят в список запрещенного оружия. Их применение регулируется международным правом.

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