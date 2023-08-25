Украинские боевики применили запрещенное оружие на запорожском направлении

Оно запрещено сразу несколькими международными конвенциями.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Украинские боевики использовали фосфор в ведении боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Он запрещен сразу несколькими международными конвенциями. Об этом сообщил в интервью изданию РИА Новости военный врач и начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии российской армии.
«Было замечено применение ВСУ фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток на запорожском направлении», — рассказал он.
Военный хирург отметил, что благодаря быстрой своевременной реакции медиков, удалось принять меры санитарной обработки и эвакуации.
Фосфорные боеприпасы входят в список запрещенного оружия. Их применение регулируется международным правом.
Ранее 5-tv.ru передал слова Марии Захаровой о том, что боеприпасы с обедненным ураном делают из Украины «мертвую землю».
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