Из-за непогоды 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

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Рита Миронова
Рита Миронова 12 0

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.

Из-за непогоды 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Погода

Во Владивостоке из-за циклона без электричества остались 70 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, 25 августа с раннего утра в городе начался ливень, который привел к аварийному отключению электроснабжения.

«Аварийные бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам», — сообщили в ведомстве.

Известно, что половине жителей электричество уже вернули. Специалисты продолжают работу под контролем прокуратуры.

Ливень затопил несколько дорог и дворов Владивостока, парализовав движение городского транспорта. Также из-за циклона была временно перекрыта федеральная трасса «Уссури», а из двух местных детсадов пришлось эвакуировать детей и работников.

В Приморском крае на 25 августа объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что сегодня в регионе может выпасть до 130 миллиметров осадков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России станет больше ураганных ветров и торнадо.

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