Из-за непогоды 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Во Владивостоке из-за циклона без электричества остались 70 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, 25 августа с раннего утра в городе начался ливень, который привел к аварийному отключению электроснабжения.
«Аварийные бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам», — сообщили в ведомстве.
Известно, что половине жителей электричество уже вернули. Специалисты продолжают работу под контролем прокуратуры.
Ливень затопил несколько дорог и дворов Владивостока, парализовав движение городского транспорта. Также из-за циклона была временно перекрыта федеральная трасса «Уссури», а из двух местных детсадов пришлось эвакуировать детей и работников.
В Приморском крае на 25 августа объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что сегодня в регионе может выпасть до 130 миллиметров осадков.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России станет больше ураганных ветров и торнадо.
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