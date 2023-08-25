Из-за непогоды 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Во Владивостоке из-за циклона без электричества остались 70 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, 25 августа с раннего утра в городе начался ливень, который привел к аварийному отключению электроснабжения.

«Аварийные бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам», — сообщили в ведомстве.

Известно, что половине жителей электричество уже вернули. Специалисты продолжают работу под контролем прокуратуры.

Ливень затопил несколько дорог и дворов Владивостока, парализовав движение городского транспорта. Также из-за циклона была временно перекрыта федеральная трасса «Уссури», а из двух местных детсадов пришлось эвакуировать детей и работников.

В Приморском крае на 25 августа объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что сегодня в регионе может выпасть до 130 миллиметров осадков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России станет больше ураганных ветров и торнадо.