Байден может подтолкнуть Украину к переговорам из-за провалов ВСУ на поле боя

Президент США может направить Киев на путь переговоров с Москвой. Но когда это произойдет.
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP
Президент США Джо Байден может попробовать направить Украину на путь переговоров с Россией. Произойдет это в 2024 году в ходе предвыборной компании. Основная причина вероятного решения заключается в том, что у ВСУ практически нет прогресса на поле боя. Об этом заявили европейские чиновники изданию Bloomberg.
«Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса на поле боя, когда кампания разгорится в следующем году», — написали в сообщении.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского».
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