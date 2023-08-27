На месте сражения: новый мемориальный комплекс увековечил защитников Курской дуги

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В Курской области открыли мемориальный комплекс «Курская битва»

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Скульптура советского война, не дающего сомкнуться двум надвигающимся стенам, установлена в поселке Поныри Курской области.

Знаковое событие недели — в Курской области открыли мемориал в честь 80-тилетия победы в одной из самых страшных битв в истории человечества. 50 дней шли бои на «Огненной дуге» — немцы бросили отборные танковые дивизии. Так Вермахт хотел поквитаться за разгром под Сталинградом. Это была последняя попытка Гитлера изменить ход войны. Немецкие генералы были уверены в непобедимости своей новой техники — тяжелых танков Tiger, средних танков Leopard и самоходок Ferdinand. Наши предки остановили их натиск.

Битва на Курской дуге прочно ассоциируется с одним сражением — танковым под Прохоровкой, на южном фланге операции. В тени его масштабов долгие годы оставался, можно сказать, незамеченным подвиг красноармейцев на северном фланге. И вот именно там, в Курской области, спустя 80 лет после битвы был открыт мемориал в районе железнодорожной станции Поныри. Бронзовый солдат раздвигает две гигантские стены, которые пытаются сомкнуться и его раздавить. Скульптура очень впечатляющая. О значимости Курской дуги говорил президент РФ Владимир Путин на открытии мемориала.

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«Натиск нацистов провалился. Их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху. Потому что никакие „тигры“, „пантеры“ и прочая нечисть, прочие „звери“ не могли сломить силу духа советского солдата», — сказал российский лидер.

Казалось, это не могло больше повториться — но немецкие танки с крестами снова пошли к нам на восток, к немецким Leopard при этом еще добавилась бронетехника наших «бывших» союзников по той войне. И вновь наши солдаты встали на защиту родной земли. Символично, что во время церемонии на Курской дуге из рук президента награды получили бойцы, что прямо сейчас отражают атаки в зоне специальной военной операции.

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Владимир Путин отметил подвиг военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии, остановивших одним танком колонну из двух танков и шести бронемашин.

«Воины-танкисты из нашей части просили передать вам, что и впредь с честью будем выполнять все поставленные задачи. И сделаем все для защиты нашей Родины», — сказал наводчик-оператор танкового взвода, Герой России Алексей Неустроев.

Курская область — это и сейчас военное приграничье, куда пытаются зайти украинские диверсанты, где звучат взрывы от прилетевших с той стороны снарядов. Но эти варварские выходки «бывших соседей» только сплачивают людей. И визит президента в такой непростой ситуации в Курскую область — это важный знак поддержки.

И еще про символизм — один из награжденных после признался, что его дед воевал на Курской дуге. Дошел до Берлина, вернулся домой и был примером для своих детей и внуков. Может потому один из них и вырос героем?

Тема:
Спецоперация
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