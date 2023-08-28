Десантники поразили живую силу и бронетехнику ВСУ в районе Клещеевки
Украинские боевики пытались скрыться в лесополосе и заброшенном частном доме.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Российские десантники уничтожили подразделение ВСУ в районе Клещеевки — это южный пригород Артемовска. Боевую технику противника удалось вывести из строя благодаря точным ударам из малых реактивных огнеметов со специальными термобарическими зарядами.
Личный состав ВСУ пытался скрыться в лесополосе и заброшенном частном доме, но российские десантники не дали этого сделать и уничтожили все цели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские артиллеристы уничтожили натовское орудие на краснолиманском направлении.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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