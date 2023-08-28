Десантники поразили живую силу и бронетехнику ВСУ в районе Клещеевки

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Украинские боевики пытались скрыться в лесополосе и заброшенном частном доме.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские десантники уничтожили подразделение ВСУ в районе Клещеевки — это южный пригород Артемовска. Боевую технику противника удалось вывести из строя благодаря точным ударам из малых реактивных огнеметов со специальными термобарическими зарядами.

Личный состав ВСУ пытался скрыться в лесополосе и заброшенном частном доме, но российские десантники не дали этого сделать и уничтожили все цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские артиллеристы уничтожили натовское орудие на краснолиманском направлении.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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