Весточка от родных: как бойцам доставляют на фронт посылки и письма

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Российским бойцам регулярно доставляют на фронт письма от родных

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Фельдъегерская служба работает даже во время вражеских обстрелов.

Один из самых напряженных участков фронта сейчас в районе Марьинки, откуда киевские боевики постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка. Наши бойцы противостоят противнику, зачастую не имея возможности связаться с домом. На помощь приходит полевая почта. Невзирая на риск, сотрудники фельдъегерской службы выезжают прямо на позиции, чтобы доставить весточку от родных тем, кто нуждается в этом больше всего.

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин стал свидетелем одного из таких радостных моментов. Все подробности — в его репортаже.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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