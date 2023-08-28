Российские войска улучшили позиции на авдеевском направлении

Пушилин: ВС России улучшили позиции на авдеевском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Сообщается, что противник несет серьезные потери.
Российские войска улучшили свои позиции на авдеевском направлении по ряду областей. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«ВСУ (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.) понесли серьезные потери», — подчеркнул он в эфире федерального канала.
По словам Пушилина, военнослужащие РФ смогли расширить серую зону на данном направлении. Войска продвигаются в сторону Красногорвки.
Кроме того, на краснолиманском и купянском направлениях противник пытается перейти в контратаку, однако все попытки пресекаются точными ударами российской армии.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли до 130 боевиков при попытке атаковать Вербовое.
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