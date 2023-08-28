«Уверена в победе»: Наталья Варлей высказалась о событиях на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 572 0

Актриса Варлей выразила уверенность в победе добра, говоря о событиях на Украине

«Уверена в победе»: Наталья Варлей высказалась о событиях на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Спецоперация

Знаменитость впервые дала комментарий по этому поводу.

В эти дни в Волгограде проходит кинофестиваль «Волгоградский факел», почетной гостьей которого стала заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Об этом сообщает издание aif.ru.

В рамках патриотического мероприятия актриса в том числе прокомментировала события, происходящие на Украине. Знаменитость, как отмечается, впервые высказалась по этому поводу.

«Я уверена в победе добра над злом, и разума — над безумием», — подчеркнула звезда.

Сам фестиваль проходит в России уже во второй раз, он продлится до 31 августа. В этом году мероприятие посвящено 80-летию победы в битве под Сталинградом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Полунин увидел в глазах российских бойцов.

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