Президент Венгрии обратилась с разумным предложением к своему украинскому коллеге, но не учла один нюанс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на адресованный к президенту Владимиру Зеленскому призыв главы Венгрии Каталин Новак сесть за стол переговоров. Дипломат обратила внимание, что Зеленский может только лечь под него.

«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

www.globallookpress.com / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Своим призывом с Зеленским Новак поделилась во время очной встречи с ним на саммите «Крымская платформа». После переговоров она также заявила о скорых переменах в ходе конфликта Москвы и Киева. Президент Венгрии возложила большую надежду на миссию посланника Папы Римского по урегулированию ситуации. Известно, что кардинал Маттео Дзупп уже посетил Москву, Киев и Вашингтон, а также собирался отправиться в Пекин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия включится в переговоры по «формуле Зеленского».