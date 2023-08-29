Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

ВС РФ продолжают громить противника.

Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения «Викинг» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости, опубликовавшее кадры уничтожения противника.

Прежде стало известно, что российские десантники уничтожили подразделение ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, боевую технику противника удалось вывести из строя благодаря точным ударам из малых реактивных огнеметов со специальными термобарическими зарядами.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО.

Тема:
Спецоперация
29 авг
Минобороны Украины: план мобилизации в стране еще не выполнен
29 авг
«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день
29 авг
«Дальше — на Харьков и Краматорск»: как освобождение Купянска повлияет на ход СВО
29 авг
Офис Зеленского: союзники Украины разрешили ВСУ наносить удары по Крыму
29 авг
На малую родину в Якутию вернулся экипаж легендарного танка «Алеша»
29 авг
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ
28 авг
В Минобороны Украины признали успехи ВС РФ на купянском направлении
28 авг
В вузы Петербурга поступили 800 человек по квоте для участников СВО
28 авг
«Террористы остаются террористами»: стоит ли верить словам Зеленского о нежелании воевать в РФ
28 авг
Дом героев: бойцы армии России отражают атаки ВСУ на окраине Артемовска
+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:31
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки
6:18
Роковые обстоятельства: кого мать актера Алексея Янина винит в инвалидности сына
6:10
Минобороны Украины: план мобилизации в стране еще не выполнен
6:00
«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день
6:00
Минобороны: средства ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Тульской областью
5:52
«Дальше — на Харьков и Краматорск»: как освобождение Купянска повлияет на ход СВО

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
Только по назначению: как изменятся правила продажи лекарств с 1 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России