Онлайн-марафон «Ночь выборов» состоится на крыше здания в центре Москвы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 6 0

Алена Август: марафон «Ночь выборов» пройдет на крыше здания в центре Москвы

Онлайн-марафон «Ночь выборов» состоится на крыше здания в центре Москвы

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

В выборах будут участвовать пять кандидатов. Кто поборется за должность мэра Москвы?

На крыше столичного торгового центра «Цветной» 10 августа пройдет всероссийский традиционный онлайн-марафон «Ночь выборов». Об этом в рамках состоявшейся в пресс-центре ТАСС встречи сообщила политконсультант и эксперт по коммуникациям Алена Август

По ее словам, организаторы стараются сделать каждую «Ночь выборов» максимально интересной. Для этого, например, можно сменить локацию мероприятия.

«В этом году мы будем не на [арт-кластере] „Красном октябре“, а на Цветном бульваре. Наши гости смогут увидеть не только политических звезд и звезд экспертного сообщества, но и просто московские звезды в небе, потому что это прекрасная крыша — верхний этаж ТЦ „Цветной“», — сообщила Август.

Эксперты намерены подвести итоги выборов на онлайн-марафоне. По словам Август, планируется много батлов, а также впервые в политической повестке появится искусственный интеллект.

«Мы подумаем, как же он влияет на то, что происходит в истории выборов. Конечно, поговорим об онлайн-голосовании», — анонсировала некоторые темы марафона Август.

Она отметила, что одной из тем, которые обсудят эксперты, станет расширение географии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В рамках марафона состоятся круглые столы. Один из них под названием «Основы российской государственности: стратегия и воплощение» будет посвящен новому учебному курсу, который школьники начнут изучать с 1 сентября. Научный руководитель «ДНК России», который представлял концепцию курса, Андрей Полосин расскажет о новых учебниках истории, которые сейчас широко обсуждаются.

С 8 по 10 сентября в Москве пройдут выборы мэра. Проголосовать можно будет как онлайн, так и на избирательном участке, которые будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, а онлайн-голосование будет доступно с 8:00 8 сентября до 20:00 в последний день выборов.

В выборах будут участвовать пять кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР (Борис Чернышов), «Новые люди» (Владислав Даванков), «Справедливая Россия — За правду» (Дмитрий Гусев) и КПРФ (Леонид Зюганов). Кроме того, на новый срок выдвинулся и действующий глава столицы Сергей Собянин.

Тема:
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