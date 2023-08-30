Посольство России в США назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

По мнению диппредставительства, Вашингтон оказывает поддержку Украине в корыстных целях.

Посольство России в США назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Тема:
Спецоперация

Посольство России в Соединенных Штатах Америки (США) прокомментировало новый пакет американской военной помощи Украине. Пост с резкой критикой поставок вооружения появился в Telegram-канале диппредставительства.

В заявлении говорится, что очередной пакет помощи является «верхом лицемерия». Указывается, что Вашингтон толкает Киев на противостояние с Москвой «до последнего украинца». При этом свои действия Америка оправдывает «„заботой“ о народе Украины».

Также представители посольства вспомнили одного из бывших кандидатов в президенты США Митта Ромни.

«Прямо сказал, что „Соединенные Штаты надеются уничтожить российскую армию, обходясь весьма небольшими финансовыми затратами. При этом — не жертвуя ни одним американским солдатом“. Его слова расставляют все точки над i», — говорится в заявлении.

Пентагон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. В него вошли различные боеприпасы, а также запчасти для поставленной ранее техники.

Тема:
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