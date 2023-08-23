На Украине сообщили о ликвидации российской армией полковника ВСУ Ильницкого
Российская армия ликвидировала полковника ВСУ Сергея Ильницкого
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
Заявляется, что бывший депутат Киевского горсовета уничтожен под Курдюмовкой.
В зоне спецоперации ликвидирован полковник ВСУ и бывший депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале.
«Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий», — написал он.
Ильницкий участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и погиб под поселком Курдюмовка. Его тело уже эвакуировали в Киев, где будут проходить прощание и похороны.
Он также был заместителем Дмитрия Яроша, бывшего командующего подразделением, участвовавшем в боях под Артемовском. Позже стал командиром отряда «Юг» и принимал участие в боях на правом берегу Днепра и на территории Херсонской области.
Между тем официальной информации от Минобороны по данному факту пока не было.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления.
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