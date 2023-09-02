Ранее сообщалось, что американцы не могут договориться с украинскими властями о тактике контрнаступления.

Контрнаступление Украины практически исчерпало себя и может закончиться уже до конца сентября. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, пишет 19FortyFive.

«В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября», — рассказал он в интервью.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли добиться лишь незначительных успехов на нескольких участках фронта, но конечный результат не оправдал ожиданий украинского правительства. Линия соприкосновения на фронте осталась такой же, как и до начала контрнаступления — в тысячу километров протяженностью.

«По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию» — отметил Дэвис.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Спустя почти три месяца президент Украины Владимир Зеленский признал, что оно провалено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Украина не могут договориться о тактике контрнаступления.