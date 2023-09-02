ВСУ потеряли почти всю роту на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили пять атак со стороны украинских боевиков на купянском направлении, овладев двумя их опорными пунктами. Противник понес потери в живой силе — до роты. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады», — рассказал он РИА Новости.

Кроме того, в районе населенных пунктов Ковшаровка и Подолы были уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20. А в районах Ковалевки и Краснореченского расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожили два беспилотника — «Лелека-100» и «Валькирия».

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Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.