В США предрекли развал НАТО к 2025 году из-за Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Atlantic: НАТО может развалиться к 2025 году из-за Украины

В США предрекли развал НАТО к 2025 году из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Европейским лидерам стоит задуматься о будущем — скоро они могут лишиться поддержки американской стороны. Но почему?

Военный блок НАТО может развалиться из-за продолжающегося украинского конфликта. Об этом пишет издание The Atlantic.

Авторы материала называют ситуацию на Украине катализатором скоро краха Североатлантического альянса. По их мнению, конфликт приведет к расколу, к которому европейские лидеры готовы не будут. Активизирует процесс возможная победа Республиканской партии на выборах в США в 2024 году.

«Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту», — указано в статье.

Отмечается, что интересы республиканцев идут в разрез с европейскими. После возможного прихода к власти Дональда Трампа помощь Киеву будет урезана, а ЕС восполнить ее в полном объеме не сможет. Европейским лидерам стоить продумать порядок действий, если Вашингтон разрушит НАТО и повернется в сторону России, заключили авторы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США резко раскритиковали действия ВСУ.

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