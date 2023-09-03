«Уничтожаем на корню»: российские бойцы рассказали о борьбе с техникой ВСУ под Соледаром
Бойцы 200-й бригады ЮВО круглосуточно ликвидируют технику ВСУ под Соледаром
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зачастую вражеская техника даже не успевает подойти на позиции.
Вооруженные силы РФ круглосуточно следят за подъездными путями у линии фронта под Соледаром с помощью беспилотных летательных аппаратов и предотвращают переброс украинской техники. Об этом агентству РИА Новости рассказал разведчик бригады, действующей в составе «Южной» группировки войск.
Операторы БЛПА зачастую обнаруживают вражескую технику еще до того, как она успевает выйти на позиции. Таким образом российские военные, дают противнику отпор до того, как он высадит пехоту или первым откроет огонь.
«На корню мы ее уничтожаем, как только сразу замечаем», — прокомментировал он.
По словам разведчика, украинские нацисты приостановили активные наступательные действия на данном участке фронта. ВСУ, в основном, задействуют малые группы.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские мотострелки уничтожили блиндажи ВСУ у Соледара.
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