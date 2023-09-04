В режиме кабрирования: российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ

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Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Сразу после выполнения боевой задачи летчики вернулись на аэродром.

На краснолиманском направлении по киевским формированиям ударили боевые вертолеты Ка-52 и Ми-35. Ракетами летчики уничтожили опорный пункт ВСУ.

Экипажи работали парами и действовали на предельно малой высоте. Пуск снарядов выполнили в так называемом режиме кабрирования: это когда вертолет резко задирает нос вверх, чтобы поразить цель неуправляемой ракетой.

Кроме того, такая стрельба позволяет экипажу не входить в зону действия ПВО противника. Сразу после выполнения боевой задачи летчики вернулись на аэродром, чтобы подготовиться к следующему вылету.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как тульские десантники уничтожают укрепрайоны ВСУ под Артемовском.

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