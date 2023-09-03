Прямой наводкой: как тульские десантники уничтожают укрепрайоны ВСУ под Артемовском

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Тульские десантники громят укрепрайоны ВСУ под Артемовском

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают продвигаться на всех направлениях спецоперации.

Киев не перестает бросать в бой новые бригады на запорожском направлении, так и не сумев захватить село Работино. Клинья повернули немного вбок и пытаются прорваться в соседние населенные пункты. Безуспешно.

Вместе с тем, как бы по инерции, продолжаются накаты на других участках фронта, что натовские военные рекомендуют прекратить. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому перед выборами нужны хоть какие-то «успехи», вот и гонит избирателей на штурм. Как из встречают наши войска, увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в его репортаже.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребители ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области.

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