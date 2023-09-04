С применением БПЛА: в Росгвардии показали процесс розыска диверсантов

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Алина Крылова
Алина Крылова 49 0

Росгвардия показала процесс розыска диверсантов с помощью БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ежедневная воздушная разведка приносит свои плоды.

Достойное вооружение и соответствующие навыки позволяют российским военным держать боевиков ВСУ под постоянным контролем. Кадры процесса поиска диверсантов с помощью беспилотников опубликовала пресс-служба Росгвардии.

Так, использование БПЛА давно стало залогом успеха в тактических боях. Только за последнее время беспилотники помогли росгвардейцам задержать пособников ВСУ и выявить схроны с оружием и боеприпасами.

Летательные аппараты не только помогают отследить передвижение вражеской группировки, но и способны в два счета уничтожить ее бронетехнику. Чтобы сохранить свои позиции на уже занятых территориях, росгвардейцы ежедневно ведут воздушную разведку в районах вероятных действий диверсантов.

Дроны-камикадзе запускают для моментального нанесения ударов по бронетехнике украинских боевиков, а потом передают координаты вскрытых позиций противника артиллеристам. Последние наносят финальный удар на поражение.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как бойцы оснащают летательный аппарат гранатой на случай мгновенной атаки. Один такой «помощник» способен преодолеть десятки километров с головокружительной скоростью.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска успешно уничтожают беспилотники, не зарегистрированные в списках помощи ВСУ.

Тема:
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