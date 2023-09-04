Боевикам ВСУ направили беспилотники Saker Scout с ИИ

Минобороны Украины направило боевикам ВСУ в зону спецоперации беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом Saker Scout. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Дрон Saker Scout с искусственным интеллектом Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ», — отмечается в публикации.

В министерстве обратили внимание на то, что летательные аппараты функционируют за счет алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). БПЛА оснащен оптикой и способен самостоятельно распознавать объекты, фокусироваться на технике и передавать информацию о ней в командный пункт.

Дальность полета Saker Scout может достигать десяти километров, а комплект состоит из флагманского аппарата и нескольких дронов-камикадзе. Дополнительные БПЛА корректируются основным.

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