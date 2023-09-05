Обойдется это как минимум в семь миллиардов евро.

В Бельгии подсчитали, сколько времени и денег понадобится на то, чтобы восполнить запасы переданных Украине боеприпасов, и расстроились. В национальном управлении, которое курирует военно-промышленный комплекс, заявили, что опустошенные ради Киева склады получится вновь заполнить самое ранее через десять лет.

И обойдется это как минимум в семь миллиардов евро — или по 700 миллионов в год. Причем сумма, скорее всего, будет постоянно увеличиваться.

Бельгийские военные передали Украине устаревшие боеприпасы, и хотят заменить их современным — более дорогим — оружием. При этом в Минобороны страны упрекают правительство в явно недостаточном финансировании.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад продолжает разжигать конфликт на Украине, несмотря на потери.