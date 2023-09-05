«С лопатами»: украинский боевик раскрыл правду о реальном положении ВСУ
Боевик ВСУ пожаловался на нехватку снаряжения и медикаментов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru
В бой идут не профессионалы, а мобилизованные в спешном порядке гражданские.
Колоссальные потери украинской армии признают сами бойцы ВСУ. По их словам, командование бросает рядовых в бой совершенно неподготовленными.
В сражение идут не профессионалы, а мобилизованные в спешном порядке гражданские. Многим не хватает снаряжения, питания и медикаментов.
«Кидают на пушечное мясо. Ночников нет, тепляков. <…> Дают автомат — и вперед, и задание какое-то. С лопатами», — жалуется один из националистов.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о положении ВСУ в районе Работино.
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