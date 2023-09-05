В районе Работино отражены две атаки ВСУ: уничтожено до 170 боевиков

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

ВС РФ уничтожили до 170 боевиков ВСУ на запорожском направлении

В районе Работино отражены две атаки ВСУ: уничтожено до 170 боевиков

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Враг также лишился склада в районе города Орехов.

Вооруженные силы РФ отразили две украинские атаки на запорожском направлении. Уничтожено было до 170 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

На данном участке фронта российским военнослужащим удалось добиться успехов благодаря слаженной работе авиации, артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем. Враг предпринял попытку атаковать позиции ВС РФ два раза, однако был разбит в районе населенного пункта Работино.

«Уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. ВСУ потеряли два танка, три БМП, четыре автомобиля, а также три артиллерийские системы М777 и две гаубицы. В том числе была ликвидирована и поставленная западом техника. Среди нее: американская гаубица М119, немецкая установка Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70.

Российские военные сумели обнаружить и уничтожить склад боеприпасов 46-й бригады ВСУ. Располагался он в районе города Орехов в Запорожской области, уточнили ведомстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли свыше 66 тысяч боевиков с начала контрнаступления.

Тема:
Спецоперация
5 сент
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ
5 сент
Минобороны: в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
5 сент
Панина* задержали в Таллине за попытку вломиться в дома посреди ночи
5 сент
Пугающие цифры: когда Бельгия восполнит переданные Украине боеприпасы
5 сент
Эрдоган сделал важное заявление по Украине после встречи с Путиным
5 сент
В ДНР сообщили, что ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкого
5 сент
Бросили на обочине: западные СМИ сообщили об уничтожении британского танка Challenger 2
5 сент
Шойгу: ВСУ потеряли свыше 66 тысяч боевиков с начала контрнаступления
5 сент
«Гроб на колесиках»: почему танк Challenger 2 оказался провалом для ВСУ
5 сент
Смогут ли простить? Чем для США обернется победа России в конфликте с Украиной
+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Ставшая матерью во второй раз Равшана Куркова раскрыла имя маленькой дочери
15:51
В районе Работино отражены две атаки ВСУ: уничтожено до 170 боевиков
15:44
Новую станцию метро откроют в аэропорту Внуково 6 сентября
15:41
«Один стоит и держит зал»: каким будет памятник Юрию Шатунову
15:30
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ
15:21
Минобороны: в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Водочкой обеззаразим: что будет, если смешать жареные грибы и алкоголь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России