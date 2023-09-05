В районе Работино отражены две атаки ВСУ: уничтожено до 170 боевиков

ВС РФ уничтожили до 170 боевиков ВСУ на запорожском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Враг также лишился склада в районе города Орехов.
Вооруженные силы РФ отразили две украинские атаки на запорожском направлении. Уничтожено было до 170 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.
На данном участке фронта российским военнослужащим удалось добиться успехов благодаря слаженной работе авиации, артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем. Враг предпринял попытку атаковать позиции ВС РФ два раза, однако был разбит в районе населенного пункта Работино.
«Уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.
В министерстве добавили, что урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. ВСУ потеряли два танка, три БМП, четыре автомобиля, а также три артиллерийские системы М777 и две гаубицы. В том числе была ликвидирована и поставленная западом техника. Среди нее: американская гаубица М119, немецкая установка Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70.
Российские военные сумели обнаружить и уничтожить склад боеприпасов 46-й бригады ВСУ. Располагался он в районе города Орехов в Запорожской области, уточнили ведомстве.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли свыше 66 тысяч боевиков с начала контрнаступления.
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