«Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Водителей и пассажиров призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Автотранспорт временно не сможет передвигаться по Крымскому мосту из-за перекрытого движения. Причина — угроза атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — написал он.

Рогов обратился к водителям и пассажирам, находящимся на мосту в зоне досмотров. Он призвал их сохранять спокойствие и прислушиваться к указаниям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.

Крымский мост неоднократно становился объектом террористических атак киевского режима. В прошлом году на нем взорвался грузовик, а в июле текущего года мост был атакован надводным беспилотником ВСУ. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя и погибли ее родители.

Ранее 5-tv.ru писал, что принятый на Украине закон об административно-территориальном делении Крыма в республиканском парламенте назвали безумием.