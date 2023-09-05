«Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Рогов: движение авто по Крымскому мосту приостановлено из-за угрозы атаки
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Водителей и пассажиров призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Автотранспорт временно не сможет передвигаться по Крымскому мосту из-за перекрытого движения. Причина — угроза атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — написал он.
Рогов обратился к водителям и пассажирам, находящимся на мосту в зоне досмотров. Он призвал их сохранять спокойствие и прислушиваться к указаниям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.
Крымский мост неоднократно становился объектом террористических атак киевского режима. В прошлом году на нем взорвался грузовик, а в июле текущего года мост был атакован надводным беспилотником ВСУ. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя и погибли ее родители.
Ранее 5-tv.ru писал, что принятый на Украине закон об административно-территориальном делении Крыма в республиканском парламенте назвали безумием.
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