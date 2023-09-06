Воздушные короли: лучшее видео СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования в любое время суток и любых метеорологических условиях. Вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» прибыли в район боевого применения. За считанные минуты артиллеристы произвели наведение машины на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122-мм уничтожили противника на расстояние около десяти километров.