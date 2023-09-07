Бесплодие и онкология: к чему приведет использование ВСУ снарядов с ураном

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США применяли такие боеприпасы и во время войны в Ираке — последствия ощущаются до сих пор.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В очередной пакет американской военной помощи впервые вошли снаряды с обедненным ураном. Они предназначены для танков Abrams, которые США пообещали поставить Украине.

В российском посольстве в США это решение назвали свидетельством бесчеловечного подхода, который поставит крест на целых поколениях украинцев. Заявления из Вашингтона о том, что снаряды с урановыми сердечниками не представляют радиоактивной угрозы, прокомментировали в нашем МИДе.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова задалась вопросом: эти слова из Вашингтона — «глупость или вранье»?

Она напомнила, что во время агрессии НАТО против Югославии от этих боеприпасов пострадали сами военнослужащие альянса. В Риме даже опубликовали данные исследований здоровья итальянских солдат, которые участвовали в военной операции.

«Так вот, из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% — летальность: каждый 20-й человек). Причем умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия», — констатировала дипломат.

Соединенные Штаты применяли снаряды с обедненным ураном и во время войны в Ираке. Последствия ощущаются до сих пор.

Кратный рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, бесплодие у мужчин и патологические осложнения при беременности у женщин. Корреспондент «Известий» Александр Романов расскажет подробности.

Ранее 5-tv.ru писал, что ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном.

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