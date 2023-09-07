British American Tobacco продает бизнес в России и Белоруссии

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Ожидается, что сделка по продаже активов завершится в октябре.

British American Tobacco продает бизнес в России и Белоруссии

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Группа компаний British American Tobacco (BAT) намерена продать свой российский и белорусский бизнес. Об этом организация проинформировала на своем официальном сайте.

«Покупателем выступил консорциум», — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатели руководят командой «БАТ Россия». После завершения сделки под контроль консорциума перейдут сразу два подразделения — в РФ и Белоруссии, соответственно. Их название изменится на ITMS Group.

В BAT обратили внимание, что все процессы проходят в строго соответствии не только в с международным законодательством, но и с местными законами. По предварительным оценкам, уже в следующем месяце сделка будет завершена.

British American Tobacco — одна из крупнейших табачных компаний в мире, основанная в 1902 году. Она занимает второе место в рейтинге после Philip Morris. BAT сообщила о планах уйти из РФ после начала спецоперации на территории Украины. В июле 2023 года компания подсчитала свои потери — они составили порядка 1,2 миллиарда долларов.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала СВО. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского сообщили об отключении компаний в России от немецкого ПО.

Тема:
Спецоперация
7 сент
Балицкий: ВСУ за ночь потеряли сотню военных на запорожском направлении
7 сент
ФСБ: возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
7 сент
В Часовом Яру под Артемовском наблюдается скопление сил ВСУ
7 сент
Травмирующий опыт: как к украинцам на самом деле относятся в Израиле
7 сент
Натовские запасы иссякают: на авдеевском направлении у ВСУ заканчиваются снаряды
7 сент
В Совфеде назвали слова Умерова о «возвращении земель» Украины бахвальством
7 сент
Наши герои: лучшее видео СВО за день
7 сент
«Не доставайся же ты никому»: чем опасны поставки обедненного урана ВСУ
7 сент
Новая тактика армии России: ВСУ терпят поражения на краснолиманском направлении
7 сент
Захарова опровергла слова США о безопасности снарядов с обедненным ураном
+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:28
Балицкий: ВСУ за ночь потеряли сотню военных на запорожском направлении
12:21
«Меняю привычки»: едва не лишившийся ноги Джереми Реннер показал видео с тренировки
12:08
British American Tobacco продает бизнес в России и Белоруссии
12:04
В России отменят лицензии для передачи информации по пейджерам
11:29
ФСБ: возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
11:21
«Все перед ним расступались»: Анна Шатилова вспоминает, каким был Энвер Мамедов

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России