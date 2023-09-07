British American Tobacco продает бизнес в России и Белоруссии

Группа компаний British American Tobacco (BAT) намерена продать свой российский и белорусский бизнес. Об этом организация проинформировала на своем официальном сайте.

«Покупателем выступил консорциум», — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатели руководят командой «БАТ Россия». После завершения сделки под контроль консорциума перейдут сразу два подразделения — в РФ и Белоруссии, соответственно. Их название изменится на ITMS Group.

В BAT обратили внимание, что все процессы проходят в строго соответствии не только в с международным законодательством, но и с местными законами. По предварительным оценкам, уже в следующем месяце сделка будет завершена.

British American Tobacco — одна из крупнейших табачных компаний в мире, основанная в 1902 году. Она занимает второе место в рейтинге после Philip Morris. BAT сообщила о планах уйти из РФ после начала спецоперации на территории Украины. В июле 2023 года компания подсчитала свои потери — они составили порядка 1,2 миллиарда долларов.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала СВО. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского сообщили об отключении компаний в России от немецкого ПО.