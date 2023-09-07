Спецназ «Ахмата» громит боевиков ВСУ под Курдюмовкой
На земле там не смолкая работает артиллерия, в небе — настоящий бой дронов.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Одна из самых горячих точек на донецком направлении — Курдюмовка, что недалеко от Артемовска. На земле там не смолкая работает артиллерия, в небе — настоящий бой дронов.
Противник пытается прорвать нашу оборону, но отпор ему дают бойцы спецназа «Ахмат». Они настолько измотали врага, что ВСУ бросают в бой последние резервы — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин работает сейчас на передовой.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США указали на трещины в боевой сплоченности ВСУ.
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