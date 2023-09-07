Массовое отравление в 608-й школе Петербурга может быть вызвано сальмонеллой
У детей были взяты анализы.
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
Массовое отравление несовершеннолетних в петербургской 608-й школе может быть спровоцировано возбудителями сальмонеллы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Собеседник рассказал, что у пострадавших детей уже были взять анализы, однако результатов исследований еще нет. После завершения обследований можно будет сделать вывод об официальной причине.
По предварительной версии, именно сальмонелла стала причиной отравлений. Он могла попасть в школу и, впоследствии, в еду через поставщиков питания.
По последним данным, число отравившихся увеличилось до 23 человек. Дети продолжают находиться под наблюдением медиков в местных инфекционных стационарах.
Ранее 5-tv.ru писал, что число отравившихся шаурмой и курицей-гриль в московском кафе «Бистро-24» на севере города, выросло до 53 человек. Среди них есть дети девяти и 13 лет.
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