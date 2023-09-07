Массовое отравление в 608-й школе Петербурга может быть вызвано сальмонеллой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 32 0

У детей были взяты анализы.

Массовое отравление в 608-й школе Петербурга может быть вызвано сальмонеллой

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Массовое отравление несовершеннолетних в петербургской 608-й школе может быть спровоцировано возбудителями сальмонеллы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник рассказал, что у пострадавших детей уже были взять анализы, однако результатов исследований еще нет. После завершения обследований можно будет сделать вывод об официальной причине.

По предварительной версии, именно сальмонелла стала причиной отравлений. Он могла попасть в школу и, впоследствии, в еду через поставщиков питания.

По последним данным, число отравившихся увеличилось до 23 человек. Дети продолжают находиться под наблюдением медиков в местных инфекционных стационарах.

Ранее 5-tv.ru писал, что число отравившихся шаурмой и курицей-гриль в московском кафе «Бистро-24» на севере города, выросло до 53 человек. Среди них есть дети девяти и 13 лет.

Тема:
Массовые отравления в России
30 авг
Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53 человек
25 авг
В Москве 32 человека отравились шаурмой
24 авг
Число заболевших острой кишечной инфекцией в лагере Бурятии выросло до 28
24 авг
В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере
23 авг
В Челябинской области 30 человек отравились грибами
21 авг
Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой
21 авг
Количество отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек
19 авг
Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 человек
18 авг
Во Владимире увеличилось количество отравившихся шаурмой до 56 человек
17 авг
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
+14° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
98.20
0.36 105.28
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
18:25
Последствия ДТП в Ленобласти, где погибли девочки-велосипедистки: видео с высоты птичьего полета
18:16
Переживают, как за свое: кто на самом деле является хозяином украинского зерна
18:08
В Москве пропал директор Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин
18:00
Музыкант из Петербурга уехал спасателем-добровольцем на СВО
18:00
Собянин открыл финальные станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
«Денег нет — газа нет»: может ли Россия «заморозить» Молдавию из-за долга
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России