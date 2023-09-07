В США рассказали об уязвимости НАТО перед российскими дронами
Экс-разведчик США Риттер заявил об уязвимости НАТО перед российскими БПЛА
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Американская сторона не смогла достигнуть нужного уровня в разработке ударных беспилотников.
Спецоперация (СВО) на Украине показал слабые места НАТО перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на платформе YouTube.
По его словам, российская армия в ходе боевых действий поняла значимость дронов в бою и внесла корректировки в вооруженные силы. В свою очередь Североатлантический альянс действует «по старинке», отметил Риттер.
Скотт Риттер отмечает, что, если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут держать выигрышные по поле боя как минимум в войне.
Он отметил, что американская сторона не смогла достичь необходимого уровня в разработке ударных беспилотников.
«Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — заключил Риттер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему США боятся вступать в противостояние с Россией.
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