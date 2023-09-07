В США рассказали об уязвимости НАТО перед российскими дронами

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 22 0

Экс-разведчик США Риттер заявил об уязвимости НАТО перед российскими БПЛА

В США рассказали об уязвимости НАТО перед российскими дронами

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Американская сторона не смогла достигнуть нужного уровня в разработке ударных беспилотников.

Спецоперация (СВО) на Украине показал слабые места НАТО перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на платформе YouTube.

По его словам, российская армия в ходе боевых действий поняла значимость дронов в бою и внесла корректировки в вооруженные силы. В свою очередь Североатлантический альянс действует «по старинке», отметил Риттер.

Скотт Риттер отмечает, что, если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут держать выигрышные по поле боя как минимум в войне.

Он отметил, что американская сторона не смогла достичь необходимого уровня в разработке ударных беспилотников.

«Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — заключил Риттер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему США боятся вступать в противостояние с Россией.

Тема:
Спецоперация
8 сент
«Грозная оборона»: на Западе признались в недооценке бойцов армии России
8 сент
Запад бьет тревогу: в США назвали главную угрозу поставленным Украине танкам
7 сент
Череда проигрышей: американский наемник раскрыл новый план украинских военных
7 сент
Равные права: на Украине женщинам грозит принудительная отправка на фронт
7 сент
Австрия отказалась выдавать Украине беженцев-мужчин призывного возраста
7 сент
Боевики ВСУ пожаловались на неэффективность кассетных боеприпасов
7 сент
Музыкант из Петербурга уехал спасателем-добровольцем на СВО
7 сент
Бесплодие и онкология: к чему приведет использование ВСУ снарядов с ураном
7 сент
«Каждый должен заниматься своим делом»: Юта назвала критику обывателей иллюзией
7 сент
«Около побережья Крыма»: Илон Маск предотвратил диверсию ВСУ
+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
98.20
0.36 105.28
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:43
Бывают и полезные: британские ученые развеяли главные мифы о микробах
0:27
«Грозная оборона»: на Западе признались в недооценке бойцов армии России
0:11
Запад бьет тревогу: в США назвали главную угрозу поставленным Украине танкам
23:57
Но есть нюанс: Лариса Гузеева стала тещей Гарика Харламова
23:43
Смертельная авария в Ленинградской области: новые подробности
23:29
В США рассказали об уязвимости НАТО перед российскими дронами

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
«Каждый должен заниматься своим делом»: Юта назвала критику обывателей иллюзией
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России