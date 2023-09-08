Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 5 0

Машина стоимостью 550 тысяч евро была перехвачена над территорией бывшего Каховского водохранилища.

Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские бойцы-добровольцы сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) чешского производства Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Он был ликвидирован в небе над территорией бывшего Каховского водохранилища. Как сообщает РИА Новости, машина уже передана для изучения военным специалистам, сообщил РИА Новости командир отряда с позывным «Сатурн».

«Мы получили сообщение — разведданные от поста воздушного наблюдения, — что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК (Переносной зенитный ракетный комплекс. — Прим. ред.)», — сказал журналистам командир отряда с позывным «Сатурн».

Боец рассказал, что местность в районе Каховского водохранилища, где упал беспилотник, сейчас представляет собой болото — почти все пересохло. Кроме того, берега его заминированы националистами и регулярно обстреливаются. Доставать важный для изучения объект из воды пришлось с большим риском — передвигаться ползком, осколки собирать с помощью веревок.

Primoco One был представлен в Чехии в 2020 году. Его функционал — разведка и наблюдение, а также несколько точек для крепления «полезной нагрузки». На автопилоте машина может работать днем и ночью в любых погодных условиях. Украина получила шесть таких аппаратов от Люксембурга чуть менее года назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в НАТО боятся российских дронов.

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